"По моему мнению, он выразил не только свое отношение, но и отношение той части России, которая считает, мол вы не можете быть независимыми, хотим признаем, хотим не признаем. Юридически и политически это полная глупость, но делать глупости свойственно России и большинству россиян", — сказал Рупшис в четверг в интервью новостной радиостанции Žiniu radijas.

Депутат от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров зарегистрировал в Государственной Думе РФ законопроект, предлагающий отозвать признание независимости Литвы 1991 года.

Рупшис также подчеркнул, что с самого начала военного вторжения было очевидно, что это война не Владимира Путина против Украины, а война России против Украины.

"С начала последней войны в Украине, не с 2014 года, а с 24 февраля, в Литве, Западной Европе и мире говорят, что это война Путина против Украины. Это не война Путина, это война России против Украины, и эта инициатива Федорова иллюстрирует, что, к сожалению, не только Путин и не только парламентарии, но и большинство граждан России настроены агрессивно и с недоверием смотрят на Западный мир", – сказал Рупшис.

В переданном в среду BNS комментарии к проекту представителя Госдумы министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил, что "только зверское государство могло начать такую войну (в Украине), какую начала Россия".

"Меня не удивляет, что в политике они ведут себя не по-человечески. И мы должны реагировать соответствующим образом — быть готовыми защищать себя и вместе с нашими партнерами - политическими, дипломатическими или другими средствами", — сказал Ландсбергис.

Согласно предложению российского депутата, Государственная Дума России должна отменить постановление "О признании независимости Литовской Республики", принятое Государственным советом СССР 6 сентября 1991 года.

11 марта 1990 года Верховный Совет-Восстановительный Сейм Литвы принял постановление О восстановлении независимого Литовского государства.