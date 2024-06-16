Командующий рассказал, что делалось для размещения немецкой бригады в Литве

По его словам, мощный импульс этому двустороннему партнерству дал бывший командующий армией Витаутас Йонас Жукас – именно под его командованием в страну была переброшена боевая группа батальона передовых сил НАТО.
„Хороший старт был дан в самом начале каденции Жукаса, с развертыванием передовой группы батальона и принятием лидерства немцев. С тех пор мы проделывали черную, последовательную, ежедневную работу, чтобы у нас были здесь союзники, а конкретно – единицы немецкого Бундесвера“, - рассказал В. Рупшис в программе „Угол ELTA“.
„Мы так много сделали и вложили столько энергии (...), что если бы мы не проделали эту работу, то не было бы даже речи о том, что немцы вообще должны быть здесь“, - отметил он.
Поэтому генерал отвергает циркулирующие в коридорах учреждений разговоры о том, что командование Литовской армии, по сути, сопротивлялось приходу немецкой бригады и активно препятствовало этому. Подобные слухи, по его словам, являются политиканством.
„Я могу публично сказать, что худшее – это когда кто-то пытается превратить командующего армией в политика и втянуть его в политические дискуссии“, - сказал В. Рупшис, отвечая на вопрос о прозвучавших в кулуарах разговорах.
„Говорить, обвинять в том, что мы (чего-то не сделали - ELTA), препятствовали – не только наивно, но и преступно. Могу сказать откровенно – лично для меня это просто большая глупость“, - подчеркнул он.
В. Рупшис отметил, что для достижения любой оперативной цели – в данном случае присутствия союзников в Литве – можно пойти разными путями. По словам генерала, армия оценивала все варианты – даже те, где развитие собственных возможностей Литвы пришлось бы немного замедлить.
В настоящее время, отметил командующий, армия продолжает работать с Бундесвером, готовясь к размещению немецких солдат.
„Кто был самым счастливым после решения Писториуса (...) – самым счастливым был литовский солдат. Я тем более“, - заключил он.
В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в страну немецких солдат.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.