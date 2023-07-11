11 июля 2023 г. 09:15

Командующий Литовской армии: Балтийское море становится "внутренним озером Альянса"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис утверждает, что после того, как в понедельник вечером Турция "открыла путь" для вступления Швеции в НАТО, Балтийское море становится "внутренним озером Альянса". По его словам, это был важный политический шаг, а в военном отношении Россия сталкивается с дилеммами, которые придется решать.

"Вчера по договоренности с Турцией открыт путь для приема Швеции в качестве 32-го члена. Мы часто символически говорим, что Балтийское море становится внутренним озером НАТО. В политическом плане это был очень важный шаг, в военном отношении он становится для России дилеммой, которую ей придется решать не бряцанием оружия, а путем переговоров с НАТО", – заявил в понедельник радиостанции LRT radijas В. Рупшис.

Командарм заявил, что его не удивило решение Анкары, принятое в понедельник, и что такого шага следовало ожидать, учитывая стратегию и политику Турции.

"Я не говорю, что был убежден, но я действительно ожидал этого шага, и обычно наблюдая за предыдущими переговорами по всем остальным, в том числе и по военным, вопросам, во время переговоров с Турцией мы всегда выжидали до последнего момента, когда она, как надежный, очень сильный союзник по НАТО, скажет свое слово", – сказал В. Рупшис.

"Пока… Это такая техника, Турция определила такую ​​стратегию и политику. Прошлым вечером у нас была возможность сесть практически со всем военным руководством НАТО, и мы очень ждали этих новостей. Когда дождались, было замечательно поздравить друг друга", – сказал он.

Накануне саммита в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сели за совместный стол переговоров для урегулирования двусторонних разногласий.

После нескольких часов переговоров поздно вечером в понедельник стало известно, что президент Турции согласился немедленно внести в парламент своей страны на ратификацию протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии