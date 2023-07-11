Командующий Литовской армии: Балтийское море становится "внутренним озером Альянса"

"Вчера по договоренности с Турцией открыт путь для приема Швеции в качестве 32-го члена. Мы часто символически говорим, что Балтийское море становится внутренним озером НАТО. В политическом плане это был очень важный шаг, в военном отношении он становится для России дилеммой, которую ей придется решать не бряцанием оружия, а путем переговоров с НАТО", – заявил в понедельник радиостанции LRT radijas В. Рупшис.

Командарм заявил, что его не удивило решение Анкары, принятое в понедельник, и что такого шага следовало ожидать, учитывая стратегию и политику Турции.

"Я не говорю, что был убежден, но я действительно ожидал этого шага, и обычно наблюдая за предыдущими переговорами по всем остальным, в том числе и по военным, вопросам, во время переговоров с Турцией мы всегда выжидали до последнего момента, когда она, как надежный, очень сильный союзник по НАТО, скажет свое слово", – сказал В. Рупшис.