Командующий Литовской армии: Балтийское море становится "внутренним озером Альянса"

"Вчера по договоренности с Турцией открыт путь для приема Швеции в качестве 32-го члена. Мы часто символически говорим, что Балтийское море становится внутренним озером НАТО. В политическом плане это был очень важный шаг, в военном отношении он становится для России дилеммой, которую ей придется решать не бряцанием оружия, а путем переговоров с НАТО", – заявил в понедельник радиостанции LRT radijas В. Рупшис.
Командарм заявил, что его не удивило решение Анкары, принятое в понедельник, и что такого шага следовало ожидать, учитывая стратегию и политику Турции.
"Я не говорю, что был убежден, но я действительно ожидал этого шага, и обычно наблюдая за предыдущими переговорами по всем остальным, в том числе и по военным, вопросам, во время переговоров с Турцией мы всегда выжидали до последнего момента, когда она, как надежный, очень сильный союзник по НАТО, скажет свое слово", – сказал В. Рупшис.
"Пока… Это такая техника, Турция определила такую стратегию и политику. Прошлым вечером у нас была возможность сесть практически со всем военным руководством НАТО, и мы очень ждали этих новостей. Когда дождались, было замечательно поздравить друг друга", – сказал он.
Накануне саммита в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сели за совместный стол переговоров для урегулирования двусторонних разногласий.
После нескольких часов переговоров поздно вечером в понедельник стало известно, что президент Турции согласился немедленно внести в парламент своей страны на ратификацию протокол о вступлении Швеции в НАТО.