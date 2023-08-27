Командующий Литовской армией: ситуация с безопасностью остается напряженной

"Ситуация с безопасностью в Европе и в нашем регионе остается напряженной из-за войны в Украине. В Украине идет интенсивная война, видно, что она затянется", – ответил он на вопрос, меняется ли положение с безопасностью в Литве после гибели Пригожина.

По словам командарма, несмотря на напряженную ситуацию, Литва должна продолжать развивать свои мощности и быть готова к сдерживанию России.

"Положение с безопасностью на самом деле напряженное, но мы должны смотреть, что будет дальше, должны смотреть на перспективу, на развитие наших мощностей, как восстановить мощности и быть готовыми к сдерживанию России, а в случае необходимости и к обороне", – сказал 27 августа Рупшис.

В минувшую среду сообщалось, что частный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 потерпел крушение в Тверской области (РФ).