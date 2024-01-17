Командующий Литовской армией примет участие в заседании Военного комитета НАТО

Как указано в сообщении Литовской армии, в Бельгии командующие армиями 31-й страны НАТО вместе с приглашенными представителями Швеции обсудят стратегические вопросы, приоритеты и вызовы Альянса. В ходе плановых заседаний будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны евроатлантического региона, потребности в развитии военного потенциала на 2024 год, вопросы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

В ходе отдельной сессии Совет НАТО-Украина соберется в формате командующих армиями и обсудит войну России против Украины и продолжающуюся поддержку НАТО и союзников.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе обозрит ход реализации планов сдерживания и обороны Евроатлантического региона, принятых на Вильнюсском саммите. Также будут обсуждаться возможности оборонной промышленности, оперативное планирование и реализация.