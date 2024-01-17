Командующий Литовской армией примет участие в заседании Военного комитета НАТО

Как указано в сообщении Литовской армии, в Бельгии командующие армиями 31-й страны НАТО вместе с приглашенными представителями Швеции обсудят стратегические вопросы, приоритеты и вызовы Альянса. В ходе плановых заседаний будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны евроатлантического региона, потребности в развитии военного потенциала на 2024 год, вопросы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.
В ходе отдельной сессии Совет НАТО-Украина соберется в формате командующих армиями и обсудит войну России против Украины и продолжающуюся поддержку НАТО и союзников.
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе обозрит ход реализации планов сдерживания и обороны Евроатлантического региона, принятых на Вильнюсском саммите. Также будут обсуждаться возможности оборонной промышленности, оперативное планирование и реализация.
Командующие армиями обсудят интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону – ротационную модель для повышения готовности и взаимодействия в мирное время, в случае кризисов и конфликтов. В рамках подготовки к Вашингтонскому саммиту в июле 2024 года приоритеты военного сдерживания и обороны НАТО будут пересмотрены на основе замечаний командующих армиями и руководящих принципов.
Второй день заседания Военного комитета НАТО посвящен встрече командующих армиями для стратегических консультаций с коллегами из Австралии, Австрии, Ирландии, Новой Зеландии, Швейцарии, Японии и Республики Южная Корея. Дискуссии будут сосредоточены на текущих и будущих возможностях военного взаимодействия, обсуждении ситуации с безопасностью, региональных вызовов и их влияния на глобальную безопасность.
В Брюсселе запланированы двусторонние встречи генерала В. Рупшиса с председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Чарльзом К. Брауном-младшим – высшим военным офицером этой страны, чья должность соответствует позиции командующего армией США, и командующий Вооруженными силами Польши генералом Веславом Кукулой.