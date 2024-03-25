Командующий Литовской армией примет участие в двусторонней встрече с командующим ВС Бельгии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Командующий Литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис в понедельник отправляется с официальным визитом в Бельгию, где встретится с командующим Вооруженными силами Бельгии адмиралом Мишелем Хофманом.

Как указывает Литовская армия, на двусторонней встрече командующие армиями обсудят военное сотрудничество, учения и планы на будущее.

Планируется, что особое внимание будет уделено и вопросам поддержки Украины, поскольку Бельгия во время своего председательства в Евросоюзе назвала это одним из своих приоритетов.

Со своей стороны, Литва продолжает оказывать поддержку Украине как посредством необходимых средств, так и путем организации обучения украинских военных в Литве, а также участия в миссиях Interflex и EUMAM Ukraine.

Помимо прочего, на встрече также будут обсуждаться темы поддержки Украины и угроз для Балтийского региона.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии