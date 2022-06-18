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Для выполнения обещания союзников не отдавать ни сантиметра территории Альянса потребуется "больше, чем бригада", поэтому Литва должна быть готова расширить возможности принимающей страны, — заявил командующий вооруженными силами (ВС ) Литвы Вальдемарас Рупшис.
Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Факт заключается в том, что если не отдавать ни одного сантиметра, то нужно больше, чем бригада. Поэтому нам как государству придется позаботиться о развитии возможностей принимающей стороны", — заявил в пятницу журналистам генерал-лейтенант.

По его словам, это актуально и для того, чтобы как можно скорее принять в Литве международную бригаду НАТО.

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В НАТО договорились: часть бригады разместят в Литве, другую - в Германии

Ранее на этой неделе министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что блок НАТО договорился о создании для Литвы союзного подразделения размером с бригаду, но окончательные формулировки будут объявлены на саммите альянса в Мадриде.

По словам министра, часть возглавляемой Берлином бригады будет дислоцирована в Литве, а часть - в Германии. Однако Вильнюс будет стремится к тому, чтобы в долгосрочной перспективе бригада была полностью развернута в стране.

По словам Рупшиса, развертывание в Литве всей бригады слажу осложняют логистические возможности.

"Сейчас рассматриваются разные варианты. Я могу только поддержать министра, потому что вполне вероятно, что полностью бригада не будет дислоцирована в ближайшее время по целому ряду причин. Одна из них — логистика, инфраструктура", — сказал главком ВС.

Литва просит увеличить батальон союзников, развернутый в 2017 году, до подразделения размером с бригаду, мотивируя просьбу выросшей угрозой со стороны России после ее вторжения в Украину.

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