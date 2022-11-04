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Командующие вооруженными силами (ВС) Литвы и Польши в пятницу договорились об обмене разведданными и проведении внеплановых учений.

Об этом говорится в соглашении, подписанном командующим вооруженными силами Литвы Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Польши Раймундом Анджейчаком.

По словам Рупшиса, в подписанном плане сотрудничества указаны приоритеты и основные сферы сотрудничества.

"Соглашение содержит четкие принципы обмена разведывательной информацией во всех измерениях. Мы занимаемся этим уже много лет и это сотрудничество особенно важно для нас, Литвы, потому что польская армия оказывает нам всестороннюю помощь в предоставлении разведывательной информации", - сказал командующий литовской армией в пятницу в ходе совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

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"В документе также говорится об учениях. Предусматриваются возможности для проведения внеплановых учений. Во время них мы проверим готовность сил, обеспечим единство и целостность территории. Это одна из мер сдерживания", - сказал он.

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