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Команду премьер-министра Ингриды Шимоните покидает ее пресс-секретарь Раса Якилайтене.
Rasa Jakilaitienė, Ingrida Šimonytė
Rasa Jakilaitienė, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"С 1 сентября я покидают должность в команде премьер-министра", – сказала 14 августа Якилайтене.

"Я очень благодарна за доверие. Я это очень ценю. В этой работе я видела много смысла. Мое решение связано с карьерными планами моего супруга Эдмундаса", – объяснила она свое решение.

Два года Назад Эдмундас Якилайтис отказался от работы политического журналиста, поскольку его супруга стала пресс-секретарем премьера Литвы. Якилайтене стала пресс-секретарем Шимоните в декабре 2020 года.

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До этого Якилайтене была пресс-секретарем министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, в 2013 г. была пресс-секретарем представительства Литвы в Совете ЕС. Она была пресс-секретарем Шимоните, когда та в 2008-2012 гг занимала пост министра финансов.

Якилайтене раньше много лет работала в новостной передаче на LNK, готовила репортажи о бизнесе.

На этой неделе сообщалось также, что команду Шимоните покидает советник Йонас Сурвила - он станет вице-министром иностранных дел.

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