Командир первого элемента немецкой бригады: оценим, как осуществляется план действий по приему военнослужащих

"Я уже знаком с регионом вокруг Руклы и знаю, что (инфраструктура) там очень старательно строится. О Руднинкай узнаю больше. В феврале 2023 г. я получил последнюю информацию о том, что там происходит — там тоже идет строительство. Мы посмотрим, что там происходит сейчас, и вместе с нашими партнерами в Литве оценим, действительно ли реализуются те основополагающие принципы, которые были определены нами в декабре прошлого года", – заявил журналистам в понедельник А. Хастенрат.