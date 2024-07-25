Командарм Вайкшнорас о необходимости увеличения числа полигонов в стране: армия должна тренироваться

„У союзников (...), которые также являются и более сильными странами, есть более мощное оружие, которое гораздо новее, поэтому нам, маленькой Литовской армии, было бы очень полезно его сохранить. Чтобы сохранить, у нас должны быть тренировочные возможности, но давайте не забывать и нашу армию“, – сказал Вайкшнорас в передаче LRT „Тема дня“.

Несмотря на рассмотрение возможности создания полигонов вокруг Таураге и Шилале, по словам генерала, стоило бы подумать и о южной части Литвы. По его мнению, создание полигона в том регионе принесло бы двойную выгоду.