"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", – сказал 10 апреля Рупшис.

"Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которым располагаем, это те знания, которые нужны для управления операциями в Украине", – прибавил он.

Рупшис обсудил этот вопрос с находящимся в Литве с визитом Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, начальником штаба армии США. На встрече обсудили и угрозы, которые грозят региону и другие вопросы.

"Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы. Наша ситуация иная - Литва является членом НАТО и тут весть США понятна, 5 статья с нами сейчас", – сказал Рупшис.

Он подчеркнул, что Литва должна прилагать много усилий для своей обороны, чтобы не быть слабым звеном Альянса.

"Мы укрепляем боевую мощь нашей армии, обеспечиваем поддержку принимающей стороны, проводим национальные учения, вместе с союзниками набираемся и делимся опытом", – сказал Рупшис.

Он повторил, что США поддерживают учреждения постоянных военных баз на Восточном фланге НАТО, включая Литву.

"Мы благодарны за эту позицию, уже сейчас прилагаем усилия для создания подходящих условий для такого размещения военных США", – сказал командарм.