Командарм о реформе призывной системы: она необходима

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
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Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Командарм Литвы Вальдемарас Рупшис сказал, что инициируемая Министерством обороны страны реформа призыва необходима. Однако обсуждение этой реформы застряло и уже год не трогается с мертвой точки. Правда, командарм не склонен придавать этому большое значение. По его словам, сейчас готовят такое число призывников, в каком нуждается страна.

"Мы сейчас готовим столько, сколько можем подготовить и сколько нам нужно. Но если смотреть в перспективу, в расширение армии, учитывать наши потребности, то потребуется больше резерва. Поэтому новый проект необходим", – сказал Рупшис.

Он акцентирует, что дальнейшая судьба реформы призыва – в руках политиков.

"Сейчас все в руках у политиков, я не могу комментировать, на какой он стадии, надо спрашивать у правительства, у парламента", – заметил командарм.

"Мы, как военные, представляем рекомендацию, – сейчас политики решают, удовлетворять нашу рекомендацию или нет, или есть какой-то еще вариант. Все в руках у политиков", – заметил он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг сказала, что реформу призыва правительство должно обсудить в начале декабря.

Напомним, что Минобороны в начале января представило поправки к системе призыва, предложив сократить срок службы с 9 месяцев до 6.

Также ждут перемены и студентов – они не смогут отложить службу в армии. У них будет выбор – приостановить обучение и служить в армии или служить в выходные дни и во время летних каникул.

Кроме того, студентам или окончившим вузы молодым людям предлагают установить срок службы от 160 до 200 дней, отслужить они смогут по частям в течение трех лет.

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