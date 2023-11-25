Командарм о реформе призывной системы: она необходима

"Мы сейчас готовим столько, сколько можем подготовить и сколько нам нужно. Но если смотреть в перспективу, в расширение армии, учитывать наши потребности, то потребуется больше резерва. Поэтому новый проект необходим", – сказал Рупшис.

Он акцентирует, что дальнейшая судьба реформы призыва – в руках политиков.

"Сейчас все в руках у политиков, я не могу комментировать, на какой он стадии, надо спрашивать у правительства, у парламента", – заметил командарм.

"Мы, как военные, представляем рекомендацию, – сейчас политики решают, удовлетворять нашу рекомендацию или нет, или есть какой-то еще вариант. Все в руках у политиков", – заметил он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг сказала, что реформу призыва правительство должно обсудить в начале декабря.

Напомним, что Минобороны в начале января представило поправки к системе призыва, предложив сократить срок службы с 9 месяцев до 6.