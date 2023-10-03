Командарм не видит повода для отставки: в таком случае в отставку должна уйти вся моя армия

На вопрос, не видит ли он тут конфликта интересов, Рупшис сказал, что является заложником ситуации: "Я еще раз говорю, не вижу никакого конфликта. Если бы я переплатил или платил рыночную цену... Например, в Байорай аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 700 евро, я плачу 445 евро, если бы я переплатил, я бы сказал, что да, я в чем-то провинился или злоупотреблял. Я просто являюсь заложником ситуации - у меня никогда не было и нет жилья в Вильнюсе, поэтому я вынужден как командарм искать место жительства. Конечно, могу жить на вокзале, могу на улице в палатке".