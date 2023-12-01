Командарм Литвы встретился с командующим ВС Италии в Вильнюсе

"Сегодня мы с уважаемым адмиралом обсудили вопросы, актуальные для Литвы, Италии и НАТО в целом. Одним из них стало сотрудничество в сфере ПВО. Я предложил Италии испытать элементы ПВО во взаимодействии с Литовской армией на учениях в Литве в следующем году. В то же время я пригласил уважаемого адмирала посетить эти учения", - прокомментировал журналистам В. Рупшис.

По словам командующего армией, Италия вносит значительный вклад в совершенствование военной авиации Литвы.

"Мы высоко ценим сотрудничество с Италией в области военной авиации, обучения и подготовки пилотов ВВС Литвы, офицеров управления и контроля истребителей, обеспечения материально-технического обслуживания военного самолета Spartan", - сказал В. Рупшис.

В четверг командующий Итальянской армией также принял участие в церемонии смены миссии воздушной полиции НАТО в Шяуляе, где итальянский контингент из четырех истребителей "Eurofighter Typhoon" сменили бельгийские и французские военнослужащие и самолеты.