Командарм Литвы: в Калининграде наблюдается сокращение российских сухопутных войск, однако нельзя терять бдительность

„Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники (...) и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск“, – сказал Р. Вайкшнорас в эфире Žinių radijas.
„Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит“, – подчеркнул он.
Командующий армией подчеркивает, что пока украинцы борются за свободу Запада в целом, Литва должна использовать это время для укрепления своей безопасности.
„Пока украинцы борются за нашу свободу, чтобы мы, жители запада, могли жить хорошо, мы должны использовать это время для укрепления наших сил и максимально поддержать украинцев, чтобы они смогли победить русских не только в Украине, но и в России, что и происходит прямо сейчас“, – подчеркнул он.
Наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области началась 6 августа.