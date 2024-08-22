Командарм Литвы: в Калининграде наблюдается сокращение российских сухопутных войск, однако нельзя терять бдительность

„Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники (...) и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск“, – сказал Р. Вайкшнорас в эфире Žinių radijas.

„Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит“, – подчеркнул он.