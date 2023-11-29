Командарм Литвы примет участие в "Берлинской конференции по безопасности 2023"

 
ELTA
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Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В среду и четверг командующий Литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис участвует в "Берлинской конференции по безопасности 2023", которая в этом году сосредоточена на повышении решимости и устойчивости Европы и НАТО.

Как сообщает Литовская армия, командующего Литовской армией пригласили принять участие в форуме "Сдерживание и оборона в центральном регионе", на котором обсуждаются ключевые методы сдерживания и планы обороны. Командующие армиями Литвы, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Венгрии и Германии обменяются мнениями и проведут дискуссии.

В ходе мероприятия будут обсуждаться подготовка к защите территорий стран НАТО, планы многоплановой обороны и создание сильного резерва.

На конференции также будут обсуждаться стратегия Стратегической дорожной карты ЕС, планы безопасности и обороны НАТО в различных измерениях, энергетика и критически важная инфраструктура как основа экономической безопасности, значение климатических изменений для безопасности, система здравоохранения как часть стратегии национальной обороны, использование искусственного интеллекта в военной плоскости и военная помощь Украине.

В "Берлинской конференции по безопасности" ежегодно принимают участие члены национальных парламентов и Европейского парламента, представители министерств и агентств, вооруженных сил и организаций по безопасности из более чем 50 стран, а также представители военной промышленности.

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