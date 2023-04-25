"Оборонные планы еще не утверждены. Сейчас они в процессе рассмотрения. Если замечаем что-то, что хотели бы доработать – еще есть время на некоторые замечания. Но в принципе оборонные планы действительно полностью оправдывают ожидания", — заявил в понедельник журналистам В. Рупшис.

"Сами по себе планы уже являются сдерживанием. Планы носят комплексный характер – то есть четко определены средства, четко предвидятся последствия, которые действительно очень сильны и посылают противнику очень четкий сигнал, что это не будет какой-то локальный конфликт. Это будет комплексный ответ, если он (противник — ELTA) когда-либо бросит вызов", — отметил он. Командарм подчеркнул, что после утверждения оборонных планов необходимо обсудить и согласовать следующие шаги – вопросы тактических действий, маневрирования, развертывания сил.

"Конечно, впереди еще много работы. На данный момент это оперативный региональный план. Надо понимать, что за оперативным региональным планом последуют тактические планы, в которых уже будут конкретизированы действия, маневрирование, определены вооруженные силы и их задачи", — пояснил командарм.

Отвечая на вопрос о принципиальных различиях между старыми и новыми оборонными планами, В. Рупшис подчеркнул, что новая позиция НАТО больше не основывается на принципе реагирования. Он отметил, что для каждого региона предусмотрены конкретные вооруженные силы, определены их задачи и прочие моменты.

"Главное отличие заключается в том, что предыдущие планы были до конфликта. Сейчас мы уже адаптировали планы под текущую ситуацию", – сказал командующий армией.

В середине апреля НАТО ознакомило представителей стран с региональными оборонными планами Альянса, которые, как ожидается, будут утверждены до Вильнюсского саммита НАТО.