Команда Тихановской: ограничение для машин с белорусскими номерами – удар по белорусам

„Мы считаем, что не надо наказывать белорусов, ограничения воздействуют на их мораль и проевропейские настроения, необходимо поддерживать мобильность честных белорусов и интегрировать их в европейское общество. Я надеюсь, мы найдем обоснованное решение, пересмотрим ограничения, чтобы оно не наносило ущерба честным белорусам“, – сказал Кучинский.

„Мы поддерживаем наказания в адрес режима Лукашенко и его сообщников, но на самом деле ситуация с запретом на въезд автомобилей с белорусскими номерами будет серьезным ударом по простым людям, а не по режиму Лукашенко. Удар по простым белорусам, которые на самом деле против диктатуры и против войны (России в Украине). Имеющиеся данные показывают, что 90% белорусов против войны в Украине“, – сказал Кучинский.