Команда Тихановской: ограничение для машин с белорусскими номерами – удар по белорусам

„Мы считаем, что не надо наказывать белорусов, ограничения воздействуют на их мораль и проевропейские настроения, необходимо поддерживать мобильность честных белорусов и интегрировать их в европейское общество. Я надеюсь, мы найдем обоснованное решение, пересмотрим ограничения, чтобы оно не наносило ущерба честным белорусам“, – сказал Кучинский.
Он сказал, что понимает озабоченность Литвы в связи с угрозой нацбезопасности, что надо искать возможности обеспечения безопасности Литвы.
„Мы поддерживаем наказания в адрес режима Лукашенко и его сообщников, но на самом деле ситуация с запретом на въезд автомобилей с белорусскими номерами будет серьезным ударом по простым людям, а не по режиму Лукашенко. Удар по простым белорусам, которые на самом деле против диктатуры и против войны (России в Украине). Имеющиеся данные показывают, что 90% белорусов против войны в Украине“, – сказал Кучинский.
Он выразил надежду на то, что удастся найти компромисс, что у белорусов будет возможность выезжать в Европу и возвращаться.
„Белорусов нельзя оставлять наедине с диктатором, поэтому самое действенное решение – максимальная изоляция режима, но необходима помощь гражданам Беларуси, среди них необходимо популяризировать европейские ценности, поскольку сейчас альтернатива одна - „русский мир“, – сказал советник Тихановской.
С 18 июля 2024 года в Литву не впускают автомобили с белорусскими номерами.