О повестке для на Žinių radijаs говорил и советник президента Повилас Мачюлис.
"Как вчера сказал Žinių radijas советник президента Мачюлис, президент в эти дни работает удаленно, он находится в Литве, но не в Вильнюсе. Сейчас он находится на взморье", – писала пресс-служба президента.
Глава страны намерен навестить своего отца.
"Одна из целей президента в эти дни – навестить отца, с которым он так редко встречается. В Друскининкай президент провел выходные", – сказано в комментарии.
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