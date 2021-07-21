О повестке для на Žinių radijаs говорил и советник президента Повилас Мачюлис.

"Как вчера сказал Žinių radijas советник президента Мачюлис, президент в эти дни работает удаленно, он находится в Литве, но не в Вильнюсе. Сейчас он находится на взморье", – писала пресс-служба президента.

Глава страны намерен навестить своего отца.

"Одна из целей президента в эти дни – навестить отца, с которым он так редко встречается. В Друскининкай президент провел выходные", – сказано в комментарии.