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Президент Литвы Гитанас Науседа сейчас работает, находясь на взморье, информировала Delfi пресс-служба президента. Глава страны работает удаленно, планирует встретится с отцом, а выходные он провел в Друскининкай.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

О повестке для на Žinių radijаs говорил и советник президента Повилас Мачюлис.

"Как вчера сказал Žinių radijas советник президента Мачюлис, президент в эти дни работает удаленно, он находится в Литве, но не в Вильнюсе. Сейчас он находится на взморье", – писала пресс-служба президента.

Глава страны намерен навестить своего отца.

"Одна из целей президента в эти дни – навестить отца, с которым он так редко встречается. В Друскининкай президент провел выходные", – сказано в комментарии.

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