Коалиция уменьшается: член фракции Партии свободы Ленгвинене ушла к демсоюзу Сквернялиса

 
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Silva Lengvinienė ir Saulius Skvernelis.
Silva Lengvinienė ir Saulius Skvernelis.
ФОТО: Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nuotr.

Депутат Сильвия Ленгвинене ушла из фракции Партии свободы и присоединилась к оппозиционному демократическому союзу "Во имя Литвы".

Староста фракции демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис подчеркнул, то очень важно, что к ним пришла такой сильный политик, как Ленгвинене.

"Ленгвинене не только решает проблемы в регионах, она очень опытный профессионал в сфере образования (...). Я убежден, что этот политик (...) поможет нам добиваться общей цели – укреплять все без исключения регионы Литвы и создавать такую страну, в которой важен каждый человек", – заметил Сквернялис.

Ленгвинене 21 ноября сказала журналистам в парламенте, что ее решение не было спонтанным.

"Уже после муниципальных выборов я думала об этом шаге, поскольку я была избрана в одномандатном округе, я обратилась с вопросом к моим избирателям. Они на муниципальных выборах показали, что не поддерживают мою политику, и это побудило меня выбрать иную фракцию, которая отвечает ожиданиям жителей регионов", – сказала депутат.

По ее словам, никакого напряжения в самой фракции Партии свободы нет.

"Они молодые, активные и умные люди. Думаю, у них есть будущее, мы хорошо поговорили с ними", – сказала Ленгвинене.

До этого политик была членом фракции Движения либералов.

Ленгвинене также сказала, что, по ее мнению, для принятия проекта гражданского союза не хватает дискуссий. "Я думаю, этот вопрос в обществе до конца не обсужден. Я два года пыталась говорить с моими избирателями – было непросто. Мне кажется, для этого вопроса нужно время", – сказала Ленгвинене, правда, не ответила на вопрос, поддержит ли этот проект во время голосования в парламенте.

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