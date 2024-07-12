2024.07.12 09:30

Коалиция против кассетных боеприпасов: выход Литвы создает опасный прецедент

 
ELTA
ru.DELFI.lt
кассетные боеприпасы
кассетные боеприпасы
ФОТО: Apx.org.ua | Shutterstock

Выход Литвы из конвенции 2008 года по кассетным боеприпасам, несмотря на высокую гуманитарную, юридическую и политическую цену, создает опасный прецедент и представляет опасность для гражданского населения, заявила Коалиция против кассетных боеприпасов, подчеркнув серьезные последствия такого выхода.

„Выход из международного договора о запрещении кассетных боеприпасов создает опасный прецедент для конвенции и представляет опасность для жизни мирных жителей, в том числе граждан Литвы, на десятилетия вперед“, - заявила директор Коалиции против кассетных боеприпасов Тамар Габельник.

„Решение Литвы посылает миру сигнал о том, что международное гуманитарное право можно игнорировать, когда есть опасения по поводу национальной безопасности. Однако законы о защите гражданского населения необходимо соблюдать всегда – в мирное время, в условиях повышенной нестабильности и особенно во время войны“, – сказала она.

Посылая сигнал о том, что Литва считает использование этого оружия приемлемым, выход стал бы очень неудачным шагом назад для конвенции и глобальных усилий по искоренению этого неизбирательного оружия, говорится в заявлении Коалиции против кассетных боеприпасов, также указывается, что это подорвет позиции Литвы как ответственного члена международного сообщества, приверженного защите гражданского населения.

Коалиция призвала все страны, запретившие кассетные боеприпасы, осудить решение Литвы.

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