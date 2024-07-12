Коалиция против кассетных боеприпасов: выход Литвы создает опасный прецедент

„Выход из международного договора о запрещении кассетных боеприпасов создает опасный прецедент для конвенции и представляет опасность для жизни мирных жителей, в том числе граждан Литвы, на десятилетия вперед“, - заявила директор Коалиции против кассетных боеприпасов Тамар Габельник.

„Решение Литвы посылает миру сигнал о том, что международное гуманитарное право можно игнорировать, когда есть опасения по поводу национальной безопасности. Однако законы о защите гражданского населения необходимо соблюдать всегда – в мирное время, в условиях повышенной нестабильности и особенно во время войны“, – сказала она.