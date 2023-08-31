Коалиционный совет принял решение объявить импичмент Жемайтайтису

"Мы договорились не отступать от своих намерений. Мы готовим резолюцию об импичменте и зарегистрируем ее. Господин Жемайтайтис не только не извинился за свои высказывания, но и продолжил подобные рассуждения, которые разжигают рознь в обществе", – сказала староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.
В июле старосты фракций правящей коалиции подписали заявление, осуждающее публичные антисемитские высказывания парламентария Жемайтайтиса. Представители правящей коалиции подчеркнули в документе, что, если парламентарий не извинится за свои высказывания, будет запущена процедура импичмента.
Напомним, что Жемайтайтис возмутил международное сообщество своими антисемитскими высказываниями. Политик обвинил евреев в совершении холокоста литовцев.
Высказывания Жемайтайтиса вызвали волну международного возмущения: на заявления немедленно отреагировали посольства Израиля, Германии, США и Нидерландов, а также Американский еврейский комитет (АЕК), осудив высказывания члена Сейма и потребовав от него публичных извинений.