31 августа 2023 г. 09:06

Коалиционный совет принял решение объявить импичмент Жемайтайтису

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Коалиционный совет на заседании в среду принял решение объявить импичмент парламентарию Ремигиюсу Жемайтайтису, известного своими антисемитскими заявлениями.

"Мы договорились не отступать от своих намерений. Мы готовим резолюцию об импичменте и зарегистрируем ее. Господин Жемайтайтис не только не извинился за свои высказывания, но и продолжил подобные рассуждения, которые разжигают рознь в обществе", – сказала староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

В июле старосты фракций правящей коалиции подписали заявление, осуждающее публичные антисемитские высказывания парламентария Жемайтайтиса. Представители правящей коалиции подчеркнули в документе, что, если парламентарий не извинится за свои высказывания, будет запущена процедура импичмента.

Напомним, что Жемайтайтис возмутил международное сообщество своими антисемитскими высказываниями. Политик обвинил евреев в совершении холокоста литовцев.

Высказывания Жемайтайтиса вызвали волну международного возмущения: на заявления немедленно отреагировали посольства Израиля, Германии, США и Нидерландов, а также Американский еврейский комитет (АЕК), осудив высказывания члена Сейма и потребовав от него публичных извинений.

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