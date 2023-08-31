Коалиционный совет принял решение инициировать импичмент Жемайтайтиса

"Мы договорились не отступать от своих намерений. Мы готовим резолюцию об импичменте и зарегистрируем ее. Господин Жемайтайтис не только не извинился за свои высказывания, но и продолжил подобные рассуждения, которые разжигают рознь в обществе", – сказала агентству ELTA староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.