Клайпедский порт развивает более тесные связи с Сингапуром

"Целью двустороннего сотрудничества Литвы с Сингапуром в сфере морского транспорта является увеличение существующих грузопотоков из или в Сингапур, а также привлечение новых видов грузов", - сказал А. Латакас.
А. Латакас, посетивший Сингапур с рабочим визитом в конце октября, в субботу также встретился с руководителями Министерства транспорта, морского и портового управления (MPA), Дирекции порта (PSA) и Логистической ассоциации Сингапура.
По сообщению дирекции Клайпедского государственного морского порта, одним из главных акцентов встреч стала презентация проекта территориального развития Клайпедского порта. На встречах также обсуждались проекты инноваций, устойчивого развития и цифровизации в морских портах Клайпеды и Сингапура.
В прошлом году сингапурские грузы в Клайпедском порту составили около 0,3 млн тонн. В основном это нефть и минеральные продукты, продукция химической промышленности, напитки, табак, продукты питания, недрагоценные металлы, машины, механические устройства, электрооборудование, древесина, текстиль.
Из 69 стран мира, с которыми Клайпедский порт имеет торговые отношения, Сингапур по объему грузов занимает 21-е место.
Посольство Литвы в Сингапуре было открыто в начале прошлого года, после ухудшения отношений с Китаем.
Посольство также аккредитовано в Республике Индонезия, Малайзии, Королевстве Таиланд, Социалистической Республике Вьетнам и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).