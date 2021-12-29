"Мы верим, что действия литовского правительства нарушают принцип "одного Китая", – сказал он журналистам на пресс-конференции.

По его словам, любой человек, если он разбирается в дипломатических нюансах, понимает, что Литва, открывая представительство Тайваня, легитимизирует Тайвань как отдельную страну.

"Литва - первая страна, которая осложнила свои отношения с Китаем, открыв представительство Тайваня. (...) Это сложный период в отношениях и ответственность за это лежит не на Китае", – сказал Байхуа.

"Для торговых отношений вы можете открыть представительство Тайбэя, тогда все будет в порядке", – заметил он.

По словам дипломата, Литва нарушила суверенитет Китая, но, по его словам, Пекин за поддержание отношений с Литвой, если в их основе лежат уважение и равенство.

"Китай неоднократно представлял свою позицию и выражал надежду на то, что конструктивный диалог возможен. Мы надеялись, что правительство Литвы может изменить свои решения. К сожалению, правительство Литвы отказалось учитывать озабоченность Китая", – сказал Байхуа.

"Литва пытается сделать проблему двусторонних отношений проблемой в отношениях между Китаем и ЕС", – акцентировал он.

Он сказал, что положение осложнено тем, что Литва не признает свою ошибку. "Мы считаем, что Литва как член ЕС должна соблюдать политику ЕС по основным дипломатическим вопросам, включая "политику одного Китая", вместо того, чтобы добиваться единства ЕС и помощи, после того как попала в беду", – сказал Байхуа.

Что касается экономических вызовов, с которыми столкнулась Литва, то Байхуа сказал, что все вопросы надо решать "по нормальным каналам" и заверил, что Китай действует по принципам ВТО.

"Когда Литва сталкивается с подобными трудностями, по его словам, она должна признать свои ошибки и понять, почему мы пришли к той точке, в которой находимся. Мы считаем, что Литва должна правильно оценить себя и искренне исправить свои ошибки", – заметил он, сказав, что так Литва улучшит свою репутацию.

И все же он подчеркнул, что Литва из-за своих действий утратила доверие и уважение китайских предпринимателей, поэтому естественно, что сотрудничество может стать более затруднительным.

Байхуа указал, что отношение к литовским товарам изменилось естественным способом. "Я не думаю, что это какая-то мишень или политические решения", – сказал дипломат.

Он был возмущен тем, что Литва пытается ограничить китайские инвестиции, считая их угрозой нацбезопасности. "Мы просим справедливого отношения к политике Китая", – сказал он.