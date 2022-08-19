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Китай в пятницу заявил, что его санкции вице-министру сообщения Литвы Агне Вайцюкявичюте "правильны и обоснованы", сообщает агентство "Рейтер".
Kinijos vėliava
Kinijos vėliava
© Scanpix

Санкции А. Вайцюкявичюте Пекин ввел после того, как в начале августа она с миссией бизнеса посетила Тайвань. После визита Китай также сообщил о расторжении связей с Литвой в облаости сообщения.

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