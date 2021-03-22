Пекин ввел санкции для десяти европейцев как ответ на санкции Европейского союза (ЕС) для китайских должностных лиц за преследования уйгурского меньшинства.
В "черный список" также включено несколько европарламентариев, члены парламентов Бельгии, Нидерландов, ученые. Им запрещен въезд в Китай.
Социал-демократ Д. Шакалене сказала BNS, что этот шаг Пекина показывает, что на Китай действует принципиальная позиция ЕС.
Политик является вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю.
"Парадоксально, что миллиардное государство предпочитает пугать гражданку маленькой страны вместо того, чтобы прекратить незаконно сажать в тюрьмы и пытать миллион граждан своей страны. И все же такая быстрая реакия коммунистической партии Китая на введенные сегодня ЕС санкции для высокопоставленных китайских должностных лиц, напрямую связанных с массовыми систематическими преступлениями против человечности, свидетельствует, что на Китай действует наша принципиальная позиция", - сказала член Сейма.
"И свидетельства вырвавшихся политзаключенных, и многолетняя систематическая работа ученых, а также собранные доказательства свидетельствуют о том, что осуществляемый Китаем геноцид уйгуров не прекратится, если не будет жесткой международной реакции. Моя работа в Межпарламентском альянсе по Китаю или критика за нарушения прав человека подкреплены находящейся в свободном доступе информацией надежных международных источников", - добавила Д. Шакалене.
Должностные лица ЕС недавно договорились о введении санкций для четырех китайских должностных лиц из-за преследований уйгуров.
Правозищитники говорят, что как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман находятся в заключении в так называемых лагерях для перевоспитания в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Китай также обвиняется в использовании в Синьцзяне принудительного труда и насильственной стерилизации женщин.
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