aA
МИД Китая в понедельник включил члена Сейма Литвы Довиле Шакалене в санкционный список.
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
© DELFI / Domantas Pipas

Пекин ввел санкции для десяти европейцев как ответ на санкции Европейского союза (ЕС) для китайских должностных лиц за преследования уйгурского меньшинства.

В "черный список" также включено несколько европарламентариев, члены парламентов Бельгии, Нидерландов, ученые. Им запрещен въезд в Китай.

Социал-демократ Д. Шакалене сказала BNS, что этот шаг Пекина показывает, что на Китай действует принципиальная позиция ЕС.

Политик является вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю.

"Парадоксально, что миллиардное государство предпочитает пугать гражданку маленькой страны вместо того, чтобы прекратить незаконно сажать в тюрьмы и пытать миллион граждан своей страны. И все же такая быстрая реакия коммунистической партии Китая на введенные сегодня ЕС санкции для высокопоставленных китайских должностных лиц, напрямую связанных с массовыми систематическими преступлениями против человечности, свидетельствует, что на Китай действует наша принципиальная позиция", - сказала член Сейма.

"И свидетельства вырвавшихся политзаключенных, и многолетняя систематическая работа ученых, а также собранные доказательства свидетельствуют о том, что осуществляемый Китаем геноцид уйгуров не прекратится, если не будет жесткой международной реакции. Моя работа в Межпарламентском альянсе по Китаю или критика за нарушения прав человека подкреплены находящейся в свободном доступе информацией надежных международных источников", - добавила Д. Шакалене.

Должностные лица ЕС недавно договорились о введении санкций для четырех китайских должностных лиц из-за преследований уйгуров.

Правозищитники говорят, что как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман находятся в заключении в так называемых лагерях для перевоспитания в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Китай также обвиняется в использовании в Синьцзяне принудительного труда и насильственной стерилизации женщин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Президент Литвы привит вакциной от коронавируса производства AstraZeneca (306)

В понедельник в одной из поликлиник Вильнюса...

Экономист оценил ситуацию в Литве: для кого кризис, а для кого и нет (11)

Литовская экономика переживает рецессию в виде буквы K,...

СМИ: в Литву идет еще одна недорогая сеть розничной торговли Aldi (17)

Издание Verslo žinios сообщает, что немецкая сеть...

Вакциной AstraZeneca от COVID-19 привита и премьер Литвы (63)

В понедельник вакциной AstraZeneca от COVID-19 в столичной...

Политолог оценил конфликт из-за подземного перехода в столице Литвы: есть причина (30)

На прошлой неделе художники Каролина Римкуте и Линас...