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Литва должна изменить название действующего стране представительства Тайваня на всех языках, если хочет нормализовать отношения с Пекином, заявил временный поверенный в делах Китая в Вильнюсе Чу Байхуа.
Taivano ir Lietuvos vėliavos
Taivano ir Lietuvos vėliavos
© Reuters / Scanpix

По его словам, слово "Тайбэй" могло быть использовано в названии представительства, как и в других подобных учреждениях в других странах мира.

"Если ваше правительство действительно хочет снизить напряженность, первым шагом будет изменение названия с "тайваньского" на "тайбэйское" на всех языках. Это первое и очень важное", — сказал в интервью BNS Байхуа, который в настоящее время является самым высокопоставленным дипломатом Китая в Литве.

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Открытое в прошлом году представительство на литовском и английском языках называется "представительством тайваньцев", а "Тайвань" используется в названии на китайском языке.

По словам Байхуа, использование названия острова в названии миссии создает впечатление суверенитета Тайваня. Пекин считает Тайвань своей сепаратистской территорией, которую обещает вернуть в долгосрочной перспективе, в случае необходимости – силой.

По словам китайского дипломата, об официальном характере отношений между Тайванем и Литвой свидетельствуют и контакты между официальными лицами этих стран.

№Ваши правительственные чиновники посещают Тайвань, встречаются с тайваньскими представителями, приглашают министра иностранных дел Тайваня выступать в различных форматах, а в ноябре прошлого года вы принимали главу тайваньской делегации (председателя Совета национального развития Тайваня Минь-Синь–Кунга - BNS). Все это можно назвать официальными отношениями", — сказал Байхуа.

"Кроме того, в Литве говорят, что делегацию принимали литовские компании, а на самом деле это было Министерство экономики и инноваций. Все это знают. Кроме того, (...) вы подписали меморандумы, что предполагает формальный характер отношений с Тайванем", — добавил он.

После ухудшения отношений между Вильнюсом и Пекином литовские бизнесмены сообщали о различных ограничениях в работе на китайском рынке.

Пекин утверждает, что его правительство не вводило эти ограничения, якобы это предприниматели страны больше не хотят работать с Литвой.

"Когда отношения между государствами настолько сложны, это не остается незамеченным. Поскольку проблема Тайваня оказывается в центре внимания, страдает не только правительство, но и 1,4 миллиарда китайцев. Вполне естественно, что деловые партнеры, которые сохранили контакты с литовскими компаниями, сами считают, что вести бизнес с Литвой уже нехорошо", — заявил дипломат.

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