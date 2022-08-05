"Эти ошибочные высказывания некоторых литовских политиков еще больше вредят двусторонним китайско-литовским отношениям, вредят надежности Литвы и основным интересам ее жителей", - говорится в распространенном представительством Китая заявлении.
Г. Ландсбергис был единственным из высокопоставленных европейских политиков, кто публично поддержал визит Н. Пелоси на Тайвань.
Прибывшая в Тайбэй спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси "гораздо шире открыла двери на Тайвань", заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Я уверен, что скоро в них войдут и другие защитники свободы и демократии", - написал в своем Твиттере министр.
По утверждению Пекина, Литва "сознательно угождает определенным странам и группам интересов, манипулирует идеологией, а конфронтация между Востоком и Западом создаст только конфликт и противостояние".
"Литва нарушает принцип единого Китая и главные регламентирующие международные отношения нормы, а одобрение сепаратистским действиям "Независимости Тайваня" только еще больше увеличит напряжение в Тайваньском проливе и навредит миру и стабильности в регионе. Цели движения "Независимости Тайваня" ведут в тупик, туда же ведет и поддержка "Независимости Тайваня", - подчеркнули китайские дипломаты.
Представительство Китая заявило, что в мире есть единый Китай, а Тайвань - "неотъемлемая часть территории Китая".
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