"Эти ошибочные высказывания некоторых литовских политиков еще больше вредят двусторонним китайско-литовским отношениям, вредят надежности Литвы и основным интересам ее жителей", - говорится в распространенном представительством Китая заявлении.

Г. Ландсбергис был единственным из высокопоставленных европейских политиков, кто публично поддержал визит Н. Пелоси на Тайвань.

Прибывшая в Тайбэй спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси "гораздо шире открыла двери на Тайвань", заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Я уверен, что скоро в них войдут и другие защитники свободы и демократии", - написал в своем Твиттере министр.

По утверждению Пекина, Литва "сознательно угождает определенным странам и группам интересов, манипулирует идеологией, а конфронтация между Востоком и Западом создаст только конфликт и противостояние".

"Литва нарушает принцип единого Китая и главные регламентирующие международные отношения нормы, а одобрение сепаратистским действиям "Независимости Тайваня" только еще больше увеличит напряжение в Тайваньском проливе и навредит миру и стабильности в регионе. Цели движения "Независимости Тайваня" ведут в тупик, туда же ведет и поддержка "Независимости Тайваня", - подчеркнули китайские дипломаты.

Представительство Китая заявило, что в мире есть единый Китай, а Тайвань - "неотъемлемая часть территории Китая".