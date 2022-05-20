Шахматный гроссмейстер, проживающий в настоящее время в Нью-Йорке, обсудил в пятницу последствия войны в Украине с другим шахматным гроссмейстером - спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

После встречи Каспаров сообщил журналистам, что с Чмилите-Нильсен они вспомнил и "свою шахматную молодость", хотя сейчас обсуждали другие игры, в которые, в отличие от шахмат, некоторые игроки играют без правил.

"На самом деле сейчас задача международной политики заключается в том, чтобы заставить тех, кто не хочет соблюдать правила, их соблюдать, потому что все-таки есть международные обязательства, договоры, и тот факт, что много лет Путин мог нарушать их безнаказанно, привел к ситуации, с которой мы сейчас сталкиваемся", — сказал Каспаров.

Он также отметил, что, опять же в отличие от шахматной партии, война России против Украины не может закончиться вничью.

"В это войне не может ничьей (...). Эта война, которая закончится либо победой Путина, что маловероятно, либо победой Украины, то есть нашей общей победой, и мы (рассматриваем - BNS), какими могут быть последствия для России, для мира, когда Украина все-таки добьется победы и освободит всю свою территорию", – сказал он.

"Российское общество не понимает, что война уже идет к поражению, а путинская диктатура не переживает военных поражений. Украинский флаг в Севастополе — это начало освобождения России от путинизма, поэтому сейчас самое главное — помочь Украине победить", - сказал Каспаров.

Он также подчеркнул, что санкции против России будут применяться до тех пор, пока она не возместит Украине военные потери и виновные в военных преступлениях не будут привлечены к ответственности.

Представитель оппозиции сказал, что на его взгляд, война не будет длиться годами и "ситуация может вполне начать разрешаться уже в этом году".

"Те, кто говорят, что санкции там не работают, просто не учитывают, что требуется время. На самом деле санкции оказывают серьезнейшее влияние на экономику (...). Санкции на самом деле душат российскую экономику, никакая российская власть не продержится, если эти санкции будут продолжаться до выполнения условий. (...) Вопрос в том, что сегодня Россия — это страна-изгой, выпавшая из международного политического и экономического процесса, и даже ближайшие союзники России, такие как Китай или среднеазиатские диктатуры, пытаются отдалиться, потому что никто не хочет быть частью этой проигрывающей коалиции", — сказал Каспаров.

"Путин один, на самом деле, и поэтому мне кажется, что четкая фиксация того, что санкции не будут сняты до выполнения этих требований - освобождения Украины - выплаты репараций и суда над военными преступниками, буквально означает неизбежность смены режима", — сказал оппозиционер на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он также предсказал, что Россия после войны не сохранит "свои нынешние размеры", и что некоторые ее территории отделятся, поскольку поражение в войне в Украине станет катализатором уже происходящих процессов.

В этой конференции также принимают участие такие российские оппозиционеры, как Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Евгений Киселев, Леонид Невзлин, Илья Пономарев и Константин Эггерт.