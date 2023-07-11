11 июля 2023 г. 15:04

Каспаров: из-за начатой войны россияне еще долгие годы будут считаться преступниками

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Garry Kasparov
Garry Kasparov
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Российский оппозиционный политик, международный гроссмейстер Гарри Каспаров, находящийся с визитом в Вильнюсе, говорит, что вследствие продолжающейся агрессии Кремля в Украине россияне столкнутся с большими проблемами. На проходящем во вторник в Вильнюсе открытом форуме НАТО он отметил, что из-за начатой жестокой войны мировое сообщество еще долгие годы будет считать граждан России преступниками.

"В будущем Россию ждет очень серьезный вызов. Многие еще долгие годы будут считать россиян преступниками", – сказал он.

По его словам, огромные проблемы ждут и Российское государство. По словам шахматного гроссмейстера, у России есть единственный способ избежать полного краха как государства – это чем быстрее проиграть начатую ею самой войну в Украине.

"О переменах в России можно будет говорить тогда, когда в Севастополе будет поднят украинский флаг", — сказал оппозиционер.

"Чем быстрее победит Украина, тем больше у России шансов не развалиться окончательно. Важно, чтобы в этом процессе трансформация России происходила из империи в конфедерацию или республику", — сказал Г. Каспаров и добавил, что очень важно подготовиться к различным сценариям будущего России.

"Может, наступит такое время, когда мы сможем восстановить нашу страну, а может Россия вообще развалится после победы Украины. Может быть так. У нас должно быть видение того, что может произойти", — сказал он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии