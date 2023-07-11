Каспаров: из-за начатой войны россияне еще долгие годы будут считаться преступниками

"В будущем Россию ждет очень серьезный вызов. Многие еще долгие годы будут считать россиян преступниками", – сказал он.

По его словам, огромные проблемы ждут и Российское государство. По словам шахматного гроссмейстера, у России есть единственный способ избежать полного краха как государства – это чем быстрее проиграть начатую ею самой войну в Украине.

"О переменах в России можно будет говорить тогда, когда в Севастополе будет поднят украинский флаг", — сказал оппозиционер.

"Чем быстрее победит Украина, тем больше у России шансов не развалиться окончательно. Важно, чтобы в этом процессе трансформация России происходила из империи в конфедерацию или республику", — сказал Г. Каспаров и добавил, что очень важно подготовиться к различным сценариям будущего России.