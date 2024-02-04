Кащюнас об увеличении расходов на оборону: заплатив больше за еду, будем знать, что российских танков здесь не будет

Среди возможных налоговых изменений, по его мнению, политик называет повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. "Есть несколько налоговых китов, которые дают такой эффект: если мы увеличим на 1 процент НДС, эффект составит 280 миллионов. (...) Налог на прибыль уже будет взиматься с той группы, которая может себе позволить выделить больше. Увеличение на 1 процент налога на прибыль позволит дополнительно изыскать еще 120 млн евро. Всего это уже 400 миллионов", - сказал Л. Кащюнас.

Поэтому председатель комитета подчеркивает, что финансирование обороны должно увеличиваться комплексно. "Я считаю, что налог должен быть универсальным - мы все должны, так или иначе, внести свой вклад. Возможно, некоторые группы, которые могли себе позволить выделить больше, могли бы это сделать – я говорю о бизнесе. Я думаю, что мы также должны ввести определенный принцип добровольности", - сказал Л. Кащюнас.

"Осознание нашей задачи, осознание экзистенциальной угрозы, всех сценариев, наших амбиций и наше направление на оборону выделить 3,2 % от ВВП. Если мы добьемся такого эффекта, можно будет уверенно двигаться вперед, целостно, создавать новые проекты. А если 3,5 % от ВВП, то можно сделать и что-то новое", - сказал политик.

"Если (мы хотим) энергично двигаться вперед, то, видимо, 3,5 % от ВВП государству следует выделить", - сказал Л. Кащюнас в интервью программе "Elta Kampas".

"Облигации, некоторые другие инновационные решения, и у вас почти есть все необходимое для развития этих направлений", - добавил он.

Политик подчеркивает, что эти шаги необходимо предпринять, чтобы защитить свою страну от российской агрессии. "Когда мы идем в магазин и заплатив немного больше за продукты будем знать, что русских танков здесь не будет. Поскольку (в другом случае) магазинов больше не будет, и покупать придется на рубли. Давайте взвесим", - подчеркнул Л. Кащюнас.

"Я понимаю, что это тяжело, но лучше немного ужесточить, чтобы у нас было мирное небо, чтобы членов семьи не насиловали, чтобы их не убивали, чтобы мы могли растить детей в свободной, независимой Литве. Если все взвесить, думаю, ответ ясен" — сказал он.

Политик подчеркивает, что оборона должна быть той сферой, усиление которой не должно стать предметом для споров. "Мы будем спорить везде, где сможем и захотим, кроме сферы обороны. И я верю, что мы сможем этого добиться. Сработает ли это – не уверен", - сказал он.