Кащюнас: беседа с представителями Службы специальных расследований была короткой и приятной

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Кандидат в министры обороны, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас утверждает, что во время допроса Службы специальных расследований (ССР) он проинформировал сотрудников, что в деятельности членов комитета он не заметил признаков лоббирования.

"Во-первых, как председатель КНБО я не заметил никакого поведения членов комитета, которое вызывало бы у меня вопросы относительно лоббирования. Я сказал это сразу. Также я полностью согласен с мыслью, высказанной генеральным прокурором, что лица, уличенные в коррупции, не должны участвовать в закупках Министерства обороны и необходимо будет подготовить законодательство", - сказал Elta Л. Кащюнас.

"Со своей стороны я рассказал случай или даже пару случаев, когда 30 крупнейших оборонных компаний хотели инвестировать в Литве, искать возможности для производства, но Минобороны было настолько закрыто, что они даже не встретились с ними", - добавил он.

По словам Л. Кащюнаса, беседа с представителями ССР была короткой и приятной.
"Это проверка информации. Это была очень короткая встреча, но очень приятная", - сказал Л. Кащюнас.

По поводу возможной коррупции в системе национальной обороны ССР уже допросила уходящего министра обороны Арвидаса Анушаускаса, члена Сейма либерала Раймундаса Лопату и бывшего заместителя министра обороны Вилюса Семешку.

Уходящий в отставку А. Анушаускас заявил, что во время работы в Министерстве национальной обороны (Минобороны) он столкнулся со "случаями грубого вмешательства в государственные закупки".

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