Кащюнас удостоился государственной награды Украины

Сообщается, что посол Украины в Литве Петр Бешта сообщил, что указом президента Украины Владимира Зеленского от 4 сентября Орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства и популяризацию Украинского государства.

По этому случаю Л. Кащюнас подчеркнул, что этой наградой отмечены инициативы литовского народа по сбору поддержки Украине, по сбору и доставке гуманитарной помощи, в которой Украина нуждается ежедневно как на фронте, так и в тылу.

"Мы верим в победу Украины, будем поддерживать ее по мере своих сил и будем постоянно напоминать Западным демократиям о важности единства и обязательств по поддержке Украины столько, сколько будет нужно – до победы", – заявил Л. Кащюнас.