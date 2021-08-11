Он сказал, что, когда проводят большие мероприятия с участием людей разных групп, протест можно направить в выгодное для других русло.

"Естественно, что всегда можно оценить то, что в таких митингах участвуют разные общины, или, скажем, движения, которые могут такие протесты направить в выгодное для них русло. Что и было сделано – в сторону насилия и хаоса, беспорядков. Я оценил бы это так, что во второй фазе это стало явлением меньшинства, с которым мы вечером и столкнулись", - сказал Кащюнас.

Политик сказал, что во вторник вечером выходи, чтобы поговорить с участниками протеста. И эта дискуссия показала провокацию со стороны некоторых политиков.

"Я ходил говорить, и мне сказали, что (парламент) только что принял закон о военном положении, так им сказал Пятрас Гражулис. (…) Мне пришлось объяснять, что ничего подобного не приняли, мы просто приняли закон, который сделает возможной помощь армии пограничникам на границе в борьбе с нелегальной миграцией. Что это значит? Эта постоянная дезинформация, полный фейк, естественно это катализирует людей", – сказал он.

По словам Кащюнаса, некоторые политические деятели провоцировали участников протеста.

"Я считаю, они должны принять политическую ответственность за насилие, ведь пострадали полицейские. И еще, если будут доказательства их подстрекательства к беспорядкам, это будет вопрос иного уровня. Это покажет расследование", – сказал политик.