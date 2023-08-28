Кащюнас: Госсовет по обороне Литвы примет решение по танкам осенью

“На этом этапе решение о покупке танков нет. Сейчас у нас есть три опции: (немецкие) Leopard, американские Abrams и корейские K. Мы сейчас смотрим анализируем. Тогда будет принято решение, с которым мы будем работать, хоть это и рекомендация, это решение на самом высоком уровне - Совета госбезопасности. И после этого, думаю, начнется процесс”, - сказал парламентарий.

“Это должно быть хорошее решение, это 2 миллиарда евро, ты не можешь ошибиться”, - отметил Кащюнас.

Глава комитета сказал, что Госсовет по обороне примет это решение осенью.

“Осенью, но не скажу: сентябрь, октябрь или ноябрь. Я думаю, в этом году мы должны это решение принять”, - отметил он.

Расходы могут быть заложены в бюджете Литвы на следующий год, говорит парламентарий:

“Нужно делать некоторые аллокации уже сейчас, это долгосрочный проект, некоторые говорят о 10%, что уже сейчас надо иметь ресурс, чтобы начать”.