Кащюнас: Госсовет по обороне Литвы примет решение по танкам осенью

“На этом этапе решение о покупке танков нет. Сейчас у нас есть три опции: (немецкие) Leopard, американские Abrams и корейские K. Мы сейчас смотрим анализируем. Тогда будет принято решение, с которым мы будем работать, хоть это и рекомендация, это решение на самом высоком уровне - Совета госбезопасности. И после этого, думаю, начнется процесс”, - сказал парламентарий.
“Это должно быть хорошее решение, это 2 миллиарда евро, ты не можешь ошибиться”, - отметил Кащюнас.
Глава комитета сказал, что Госсовет по обороне примет это решение осенью.
“Осенью, но не скажу: сентябрь, октябрь или ноябрь. Я думаю, в этом году мы должны это решение принять”, - отметил он.
Расходы могут быть заложены в бюджете Литвы на следующий год, говорит парламентарий:
“Нужно делать некоторые аллокации уже сейчас, это долгосрочный проект, некоторые говорят о 10%, что уже сейчас надо иметь ресурс, чтобы начать”.
Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что армия определилась с выбором танков, самый подходящий вариант - немецкий Leopard. И это была секретная информация, заявил президент Гитанас Науседа. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование о возможном разглашении секретной информации министром.