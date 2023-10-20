Кащюнас: для усиления защиты Клайпедского терминала (СПГ) ведутся закупки систем подводного мониторинга

"Принципиальный вопрос был связан с процессами, происходящими под водой, можем ли мы их наблюдать, контролировать и при необходимости давать ответ. Сейчас это заключительный этап закупок, у нас будут инструменты, которые позволят нам гораздо лучше видеть под водой, идентифицировать различные подводные специальные объекты, которые могут представлять определенные риски", - сказал Л. Кащюнас.

"Эти приобретения скоро произойдут, и мы будем сильнее под водой", - добавил он.

По словам председателя КНБО, на встрече также обсуждалась безопасность всего Клайпедского порта.

"Необходимо также подумать о комплексной защите Клайпедского порта как объекта: как при заходе, так и при входе в порт, а также о контроле всего воздушного пространства порта", - сказал политик.

Л. Кащюнас подчеркивает, что усиливается охрана и других стратегических объектов.