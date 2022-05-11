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В переговорах стран Евросоюза о санкциях для российской нефти существенного прорыва нет, говорит вице-министр иностранных дел Литвы Раймундас Кароблис.
Raimundas Karoblis
Raimundas Karoblis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Прорыв действительно небольшой, некритичный. (...) Возникают разные мысли о ценностных вещах, о желании некоторых стран жить так, как будто ничего не было, словно война не наша", - сказал политик журналистам в среду.

Европейский союз уже некоторое время обсуждает вопрос о прекращении импорта российских природных ресурсов, однако против этого выступают сильно зависимые от российского ископаемого топлива страны Сообщества.

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Несколько недель назад Европейская комиссия разработала шестой пакет санкций против России, чтобы еще сильнее наказать Москву за ее войну в Украине.

Однако несколько стран-членов ЕС, прежде всего Венгрия, выступают против планов отказаться от российской нефти до конца этого года.

Венгрии, Словакии и Чехии предложено разрешить по-прежнему импортировать российскую нефть до конца 2024 года, но Будапешт добивается пятилетнего переходного периода для отказа от российской нефти, и ему нужен новый нефтепровод с Хорватией для поставок через ее порты, а также гарантии финансирования такого проекта.

Кроме того, страны также хотят получить помощь в обеспечении новыми источниками поставок нефти и реструктуризации своих нефтеперерабатывающих заводов.

В 2021 году Россия удовлетворила 30% потребности ЕС в сырой нефти и 15% потребности в нефтепродуктах.

Однако в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с удовлетворением отозвалась о прогрессе, достигнутом на последних переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Кароблиса, в будущем список подсанкционных лиц должен быть расширен за счет тех, кто ответственен за депортацию украинцев.

Украина утверждает, что жителей странны массово депортируют в Россию из оккупированных районов, отправляют в специальные лагеря, лишают документов и запрещают выезд, чтобы они не рассказывали о военных преступлениях, совершаемых российскими войсками.

"Для этого нужно собрать доказательства. (...) Список подсанкционных лиц должен быть расширен", - сказал вице-министр.

"Переходных образований быть не должно"

По словам Кароблиса, Украина должна получить статус кандидата и "не должно быть никаких переходных образований".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на этой неделе, что такому кандидату, как Украина, потребуются "десятилетия", чтобы присоединиться к Европейскому союзу, и предложил создать наряду с ЕС более широкое "европейское политическое сообщество".

Ранее эту идею раскритиковал президент Литвы Гитанас Науседа, который заявил, что подобными предложениями пытаются скрыть отсутствие политической воли для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Не в первый раз появляются идеи о создании определенных переходных форматов, относительно которых возникает вопрос - что они дадут? У Украины уже сейчас есть глубокий Договор об ассоциации", - сказал дипломат.

"Больше пользы может дать членство или хотя бы более четкая перспектива членства уже после предоставления статуса кандидата, начало реальных процессов", - добавил он.

Литва является одним из самых активных государств-членов ЕС, призывающих других ускорить процедуры вступления Украины, включая более быстрое предоставление статуса кандидата. Этот вопрос стал еще более актуальным в политической повестке с началом российского вторжения.

Однако крупные члены Сообщества скептически относятся к этой возможности, поскольку это может привести к тому, что другие ожидающие в очереди страны будут рассчитывать на более быстрое принятие. Турция, Сербия, Черногория, Албания и Северная Македония в настоящее время имеют статус кандидатов в члены ЕС.

Кроме того, страны-критики отмечают, что демократические реформы в Украине после революции 2014 года и так шли слишком медленно, а после российского вторжения вообще остановились.

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