По словам политика, процесс, который по действующему порядку продлится до середины декабря, необходимо отсрочить, поскольку на рынке нет возможностей для появления новых поставщиков дешевой электроэнергии. Большую часть его в настоящее время составляют компании капитала трех стран Балтии – литовская Ignitis (около 70 проц. всего рынка), латвийская Elektrum Lietuva и эстонская Enefit (обе примерно по 8 проц.).

"Приостановить и анализировать положение. Сегодня на рынке работают три государственные компании (...) я не вижу никаких перспектив, что может быть иначе, если не будут приняты серьезные меры по содействию появлению новых производителей дешевой, зеленой электроэнергии", - Žinių radijas сказал Р. Карбаускис.

По словам Р. Карбаускиса, рынок поставщиков электроэнергии неконкурентоспособен, поскольку в Литве недостаточно местного производства электроэнергии.

"Нет генерирования, нет производителей. Чем их будет больше, тем дешевле будет электроэнергия", - сказал лидер "аграриев".

По словам председателя СКЗЛ, ответственные учреждения должны пересмотреть политику развития сетей передачи и накопления электроэнергии. Р. Карбаускис подчеркнул, что, поскольку Министерство энергетики обещает через несколько лет иметь большое количество мощностей возобновляемой энергии, вероятно, в Литве будет нехватка мощностей сетей передачи электроэнергии.

"Следует провести анализ и определенный аудит текущей ситуации – как сетей, так и возможностей. У нас в Литве есть огромные возможности – Литва наконец может выйти из порочного круга, когда она зависела от энергоносителей России, Беларуси и других стран, и сама стать экспортером. Но мы должны полностью изменить подход к генерированию электроэнергии", - рассуждал он.

"Власть должна думать о том, как без каких-либо субсидий, дополнительных пособий передавать потребителю дешевую электроэнергию", - добавил политик.