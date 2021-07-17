"У нас есть хорошая база для муниципальных выборов", - сказал Р. Карбаускис на съезде партии.
"Мы можем предложить Веригу в Каунасе, мы можем предложить Лабанавичюса в Паневежисе (член Сейма Дейвидас Лабанавичюс - BNS), в Мариямполе - Гайжаускаса", - заявил он.
По словам лидера "крестьян", тот факт, что партия не является правящей и не делегировала министров, позволяет выдвинуть сильных кандидатов на муниципальных выборах.
Следующие муниципальные выборы состоятся в 2023 году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Выбравший Литву вместо Германии и Нидерландов курд: мигрантам говорят подождать здесь четыре дня (42)
Курд Ребаз Рашид, уже пять лет живущий в Литве, приехал в...
Литовцы едут на отдых в самую дешевую европейскую страну: бюджет - 100 евро на семью (15)
Те, кому отдых в Паланге и Ниде не по карману, выбирают...
Профессор Чаплинскас - о будущем коронавируса: есть четыре возможных сценария (46)
По словам профессора Саулюса Чаплинскаса , будущее...
Каспарас Урбонайтис. Экшен "Устройся на работу, если сможешь" (19)
По официальным данным в Литве почти 240 тысяч...
Урок истории от Путина. Как его усвоили в Украине (162)
Если посмотреть на статью Владимира Путина "Об...