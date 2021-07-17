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В субботу лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис предложил кандидатуру бывшего министра здравоохранения, члена Сейма Аурелиюса Вереги в мэры Каунаса, а в мэры Мариямполе - депутата Дайнюса Гайжаускаса.
Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"У нас есть хорошая база для муниципальных выборов", - сказал Р. Карбаускис на съезде партии.

"Мы можем предложить Веригу в Каунасе, мы можем предложить Лабанавичюса в Паневежисе (член Сейма Дейвидас Лабанавичюс - BNS), в Мариямполе - Гайжаускаса", - заявил он.

По словам лидера "крестьян", тот факт, что партия не является правящей и не делегировала министров, позволяет выдвинуть сильных кандидатов на муниципальных выборах.

Следующие муниципальные выборы состоятся в 2023 году.

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