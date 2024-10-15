2024.10.15 15:42

Карбаускис посетил штаб-квартиру социал-демократов: обсудили вопрос поддержки во втором туре выборов

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Ramūnas Karbauskis, Vilija Blinkevičiūtė
Ramūnas Karbauskis, Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Во вторник днем ​​председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис прибыл в штаб-квартиру Социал-демократической партии Литвы, расположенную в Старом городе Вильнюса.

Как ранее заявил политик агентству Elta, он намерен обсудить с председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) вопрос поддержки кандидатов политических сил во втором туре выборов в Сейм.

Ignas Vėgėlė

Правда, вскоре в штаб-квартиру СДПЛ прибыл и Игнас Вегеле, баллотирующийся на выборах вместе с СКЗЛ.

„Мы четко заявили, что поддержим кандидатов от социал-демократов. Сейчас социал-демократы заявляют то же самое, и мы должны согласовать, как это проявится в реальности – что мы должны сделать, что они должны сделать“, – заявил Р. Карбаускис агентству Elta во вторник.

Ранее СДПЛ и Союз демократов „Во имя Литвы“ заявили, что также поддержат кандидатов друг друга во втором туре по одномандатным округам. Еще в ночь выборов встретившиеся В. Блинкявичюте и Саулюс Сквернялис заявили о совместном формировании правящего большинства.

ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.

На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.

На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.

За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.

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