Карбаускис посетил штаб-квартиру социал-демократов: обсудили вопрос поддержки во втором туре выборов

Как ранее заявил политик агентству Elta, он намерен обсудить с председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) вопрос поддержки кандидатов политических сил во втором туре выборов в Сейм.

Правда, вскоре в штаб-квартиру СДПЛ прибыл и Игнас Вегеле, баллотирующийся на выборах вместе с СКЗЛ.

„Мы четко заявили, что поддержим кандидатов от социал-демократов. Сейчас социал-демократы заявляют то же самое, и мы должны согласовать, как это проявится в реальности – что мы должны сделать, что они должны сделать“, – заявил Р. Карбаускис агентству Elta во вторник.