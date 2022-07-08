"Статус нас не смущает, он просто, на наш взгляд, противоречит Конституции. Первое, что сделает Сейм, оппозиция Сейма, - соберет подписи и обратится в КС, потому что дважды КС разъяснял, что такое решение будет незаконным и будет нарушать Конституцию", - сказал Карбаускис радиостанции Ziniu radijas в пятницу.

На прошлой неделе Сейм подтвердил, что председатель Верховного Совета являлся главой восстановленного независимого Литовского государства с 11 марта 1990 года - в то время эту должность занимал Ландсбергис.

Карбаускис говорит, что решение противоречит "и тогдашней ситуации, и самой логике".

"Человек не был избран президентом, он теперь признан главой страны, его статус признан законом в Сейме, что он фактически занимал должность президента, хотя вы прекрасно помните разъяснения и Чесловаса Юршенаса, и других политиков, работавших в то время в Сейме, что на самом деле спикер Сейма тогда не был кем-то вроде президента по своим функциям, у него была только часть функций", - пояснил Карбаускис.