Карбаускис не представляет коалицию с "Зарей Немана": Жемайтайтис вредит Литве

Правда, неясно, встретится ли глава страны с представителями всех политических партий, имеющих сейчас мандаты в Сейме. Во вторник главный советник президента Фредерикас Янсонас сообщил Žinių radijas, что пока неясно, получат ли консерваторы, которым в последний срок не удалось избежать конфликтов с Президентурой, такое приглашение от президента.

За пару недель до выборов в Сейм президент намерен встретиться с лидерами парламентских партий. В понедельник Г. Науседа уже встретился с председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилией Блинкявичюте.

„Сам Р. Жемайтайтис оказывает медвежью услугу всей Литве. Я не говорю, что у людей нет права, у них есть выбор и такие люди будут. Однако то, что он делает сейчас, эта риторика вредит Литве“, - подчеркнул он.

„Я не представляю коалицию, в которой „Заря Немана“ будет участвовать как партия“, - прокомментировал Р. Карбаускис журналистам после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

В коалиции с Сквернялисом был бы только в одном случае

После встречи с президентом, обсудив возможные коалиции, Р. Карбаускис подтвердил, что в идеале правящее большинство должно состоять из двух партий.

„Теоретически возможна коалиция трех или четырех партий. Однако нам бы хотелось, чтобы это не была коалиция 3-4 партий. Мы хотели бы, чтобы это была двухпартийная коалиция. Тогда нам будет легче договариваться“, - подчеркнул лидер „аграриев“.

Говоря о том, какую коалицию хотели бы „аграрии“, Р. Карбаускис заверил, со своим бывшим соратником Саулюсом Сквернялисом в правящем большинстве он работал бы только в том случае, если последнего не будет в Правительстве.