"СКЗЛ выступит за вотум недоверия всему правительству. Говорить об ответственности одного министра – смешно, когда в тот же день публикуются данные еще двух министров и они совпадают с ситуацией министра Юргиты Шюгждинене", - в четверг в Сейме журналистам сказал Р. Карбаускис.

"Мы не пойдем по этому пути в одиночку, а предложим оппозиции (инициировать вотум недоверия – ELTA) всем вместе – всему правительству", - добавил он.

По его словам, свои предложения о недоверии правительству в целом фракция "аграриев" другим оппозиционным фракциям представит уже в четверг.

Р. Карбаускис подчеркивает, что, даже оценивая деятельность правительства в целом, можно констатировать, что оно переживает не лучшие времена. Главная проблема, по словам лидера "аграриев", в том, что правительство "было сформировано из людей, которые не способны выполнять свои обязанности".

Во время сессии Сейма группа из не менее чем 1/5 членов Сейма может внести проект мотивированного постановления, в котором выражается прямое недоверие правительству.

При рассмотрении вопроса о недоверии правительству на заседании Сейма парламентарии могут задать вопросы всем министрам, предоставив министрам возможность ответить.

Постановление о прямом недоверии правительству может быть принято в ходе тайного голосования большинством, составляющим более половины всех членов Сейма.

ELTA напоминает, что сомнения в том, прозрачно ли Ю. Шюгждинене использовала средства, выделяемые на деятельность члена муниципального совета, возникли после того, как на прошлой неделе общественный деятель А. Тапинас заявил, что политик, перед тем как начать работу в министерстве, предположительно непрозрачно получила почти 14 тыс. евро.

Министр не смогла обосновать свои расходы чеками, но опубликовала отчеты, предъявленные Каунасскому самоуправлению.