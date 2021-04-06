Карбаускис: консерваторы готовят Ландсбергису место в президентском дворце

"Консерваторы меряются силами с президентом. Все это происходит в то время, когда государство на протяжении 4 месяцев закрыто, а сами консерваторы не могут определиться в вопросах вакцинации, закапывают доверие к вакцинам постоянно меняющейся коммуникацией. Но даже в такое время для консерваторов самое главное - они сами и их закрепление у власти, путем подготовки места для "своего" кандидата на президентских выборах 2024 г.", – писал Карбаускис.

По его мнению, одно из таких средств – не допустить Гитанаса Науседу к участию в заседаниях Совета Европы.

"Важно заметить, что много лет подряд консерваторы не были против участия Дали Грибаускайте в заседаниях Совета Европы, а тут вдруг они стали ставить под сомнение поездки Науседы на эти заседания", – заметил Карбаускис.

Он считает, что "смещение президента от выполняемых им обязанностей происходит очень цинично".

"Конституция Литвы не дает ни парламенту, ни правительству права каким-либо способом ограничивать полномочия президента в решении вопросов и формировании внешней политики. Нет никаких подобных полномочий и у парламентских комитетов по внешним делам и делам Европы.

Но 24 марта 2021 г. эти комитеты впервые в истории Литвы начали давать рекомендации президенту, когда ехать, а когда нет на заседание Совета Европы. Похоже, даже правящие поняли, что комитеты превысили свои полномочия, поэтому хотели сделать это тихо, без дискуссий в парламенте, вопрос даже не был должным образом сформулирован. Часть членов комитетов только после публикаций в СМИ поняли, за что они голосовали", – сказал Карбаускис.

"Но и этого консерваторам мало для укрепления своей власти. Они уже прямо говорят, что надо менять порядок президентских выборов. Якобы впервые за 30 лет заметили, что порядок выборов президента не отвечает его полномочиям. Поэтому, по словам консерваторов, президента должны выбирать не жители Литвы, а парламент", – продолжил он.

Карбаускис считает, что они хотят изменить систему выборов в Литве.

"Они предлагают, чтобы президента в Литве выбирал парламент! Консерваторы не скрывают свои планы, говорят о них на заседаниях всех парламентских комитетов. Ясно одно – реализация этих планов поможет из избавиться от идеологически чуждого президента Науседы, который стал последним препятствием на пути у диктатуры, поднимающей хаос в государстве. Если им удастся пропихнуть эту поправку, то в 2024 году в конце срока своих полномочий парламент сможет сделать то, чего даже с большими усилиями не достиг Витаутас Ландсбергис, – пропихнуть в президенты Ландсбергиса, правда не деда, а внука", – писал Карбаускис.

Он считает, что эта тенденция вызывает большое беспокойство.

"Мы все понимаем, что Ландсбергис никогда не стал бы президентом, если выбирали бы президента жители, а не парламент, которым управляют консерваторы и либералы. Вытеснение президента из Совета Европы и планы по смене порядка выборов – это не совпадение, это тенденция, которая ставит демократию под угрозу.

(...) Руками консерваторов уничтожают свободу страны, за которую боролись все жители Литвы. (...)", – писал Карбаускис.