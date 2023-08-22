Карач может остаться жить в Литве

Ни Департамент государственной безопасности (ДГБ), ни Департамент миграции не комментируют этот конкретный случай. Однако когда возникли вопросы о том, в каких случаях и могут ли лица, признанные угрозой национальной безопасности, продолжать жить в Литве, заместитель директора Департамента миграции Люция Войшнис подтверждает, что если безопасности и жизни человека угрожает опасность в страны происхождения, такое лицо не может быть возвращено в страну происхождения – оно признается беженцем и ему предоставляется временный вид на жительство в Литве по гуманитарным соображениям.

"Такое лицо признается беженцем, но ему не предоставляется убежище в Литве, и тогда решается вопрос, может ли такое лицо покинуть Литву или может ли оно быть возвращено в страну своего происхождения. И если будет принято решение о том, что такое лицо не может быть возвращено в страну происхождения из-за определенных угроз его жизни, в этом случае лицо остается в Литве, и ему выдается временный вид на жительство сроком на один год по гуманитарным соображениям", - в понедельник журналистам сказала Л. Войшнис.