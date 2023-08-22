Карач может остаться жить в Литве

Ни Департамент государственной безопасности (ДГБ), ни Департамент миграции не комментируют этот конкретный случай. Однако когда возникли вопросы о том, в каких случаях и могут ли лица, признанные угрозой национальной безопасности, продолжать жить в Литве, заместитель директора Департамента миграции Люция Войшнис подтверждает, что если безопасности и жизни человека угрожает опасность в страны происхождения, такое лицо не может быть возвращено в страну происхождения – оно признается беженцем и ему предоставляется временный вид на жительство в Литве по гуманитарным соображениям.
"Такое лицо признается беженцем, но ему не предоставляется убежище в Литве, и тогда решается вопрос, может ли такое лицо покинуть Литву или может ли оно быть возвращено в страну своего происхождения. И если будет принято решение о том, что такое лицо не может быть возвращено в страну происхождения из-за определенных угроз его жизни, в этом случае лицо остается в Литве, и ему выдается временный вид на жительство сроком на один год по гуманитарным соображениям", - в понедельник журналистам сказала Л. Войшнис.
По ее словам, в этом году пока не было ни одного случая, когда лицу, признанному национальной угрозой, разрешили остаться в Литве. Однако, в случае ситуации, когда лицо, представляющее угрозу, не может уехать в страну своего происхождения и ему должен быть предоставлен временный вид на жительство, такие лица продолжают находиться под наблюдением различных учреждений.
"Все учреждения Литвы работают, и такие лица находятся под надзором не только Департамента миграции, но и других правоохранительных органов", - говорит Л. Войшнис.
Литва также может выслать такого человека в третью страну, отмечает Л. Войшнис. Однако для этого необходимо согласие как самого человека, так и принимающей страны.
"Если третья страна согласна принять такого человека, тогда Литва согласовывает вопрос возвращения в третью страну и возвращает его. (...) Проводятся все процедуры, участие принимают как международные, так и неправительственные организации, ведется поиск государства, куда можно было бы передать человека, и принимается решение", - отмечает Л. Войшнис.
"Это действительно зависит от человека. Если он не захочет ехать в третью страну, его не вернут насильно. Насильно человека могут отправить только в страну его происхождения", - подчеркивает специалист.
По ее словам, временный вид на жительство обычно пересматривается и продлевается каждый год.
"Через год снова проверяется ситуация в стране происхождения лица, проверяется, изменилась ли ситуация, и если не изменилась, то может быть снова выдано разрешение на временное проживание по гуманитарным соображениям", - говорит Л. Войшнис.
ELTA напоминает, что на прошлой неделе сообщалось, что Литва отклонила прошение о политическом убежище гражданки Беларуси, правозащитницы, руководителя Международного центра гражданских инициатив "НАШ ДОМ " О. Карач.