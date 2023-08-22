22 августа 2023 г. 09:21

Карач может остаться жить в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Olga Karach
Olga Karach
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В этом году Департамент миграции не предоставил убежища 26 лицам из Беларуси. Все они были вынуждены покинуть страну. На прошлой неделе стало известно, что Департамент миграции отказал в предоставлении убежища белорусской активистке Ольге Карач, так как она была признана угрозой национальной безопасности Литвы. Однако по гуманитарным соображениям ей был предоставлен временный вид на жительство сроком на один год.

Ни Департамент государственной безопасности (ДГБ), ни Департамент миграции не комментируют этот конкретный случай. Однако когда возникли вопросы о том, в каких случаях и могут ли лица, признанные угрозой национальной безопасности, продолжать жить в Литве, заместитель директора Департамента миграции Люция Войшнис подтверждает, что если безопасности и жизни человека угрожает опасность в страны происхождения, такое лицо не может быть возвращено в страну происхождения – оно признается беженцем и ему предоставляется временный вид на жительство в Литве по гуманитарным соображениям.

"Такое лицо признается беженцем, но ему не предоставляется убежище в Литве, и тогда решается вопрос, может ли такое лицо покинуть Литву или может ли оно быть возвращено в страну своего происхождения. И если будет принято решение о том, что такое лицо не может быть возвращено в страну происхождения из-за определенных угроз его жизни, в этом случае лицо остается в Литве, и ему выдается временный вид на жительство сроком на один год по гуманитарным соображениям", - в понедельник журналистам сказала Л. Войшнис.

По ее словам, в этом году пока не было ни одного случая, когда лицу, признанному национальной угрозой, разрешили остаться в Литве. Однако, в случае ситуации, когда лицо, представляющее угрозу, не может уехать в страну своего происхождения и ему должен быть предоставлен временный вид на жительство, такие лица продолжают находиться под наблюдением различных учреждений.

"Все учреждения Литвы работают, и такие лица находятся под надзором не только Департамента миграции, но и других правоохранительных органов", - говорит Л. Войшнис.

Литва также может выслать такого человека в третью страну, отмечает Л. Войшнис. Однако для этого необходимо согласие как самого человека, так и принимающей страны.

"Если третья страна согласна принять такого человека, тогда Литва согласовывает вопрос возвращения в третью страну и возвращает его. (...) Проводятся все процедуры, участие принимают как международные, так и неправительственные организации, ведется поиск государства, куда можно было бы передать человека, и принимается решение", - отмечает Л. Войшнис.

"Это действительно зависит от человека. Если он не захочет ехать в третью страну, его не вернут насильно. Насильно человека могут отправить только в страну его происхождения", - подчеркивает специалист.

По ее словам, временный вид на жительство обычно пересматривается и продлевается каждый год.

"Через год снова проверяется ситуация в стране происхождения лица, проверяется, изменилась ли ситуация, и если не изменилась, то может быть снова выдано разрешение на временное проживание по гуманитарным соображениям", - говорит Л. Войшнис.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе сообщалось, что Литва отклонила прошение о политическом убежище гражданки Беларуси, правозащитницы, руководителя Международного центра гражданских инициатив "НАШ ДОМ " О. Карач.

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