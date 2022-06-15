Такое решение 14 июня вечером единогласно было принято правлением партии.

Сам политик сказал, что ему надо подумать, он выскажет свое решение через месяц.

"Благодарю коллег за доверие. Вильнюс для меня был и всегда будет очень важен. Это огромный вызов, поэтому прошу коллег дать мне месяц на размышление", – сказал Зуокас.

Политик уже занимал пост мэра столицы. Он возглавлял город в 2000–2007 и 2011–2015 гг.

Сейчас мэром города второй срок подряд является Ремигиюс Шимашюс. Он заявил, что не будет претендовать на этот пост в 2023 году.

Муниципальные выборы и выборы мэров в Литве состоятся весной 2023 года.